Sport. Torna il Premio “Ceravolo”, ospite d’onore Andrea Barzagli

Andrea Barzagli

Torna per la sua decima edizione il Premio Sportivo Internazionale “Nicola Ceravolo”: l’evento si terrà mercoledì prossimo, 5 Giugno, al Teatro Politeama di Catanzaro ed avrà come ospite d’onore Andrea Barzagli, difensore della Juventus e della Nazionale con la quale ha conquistato il titolo di Campione del mondo.

Un atleta che si è sempre contraddistinto per la sua signorilità e professionalità a cui andrà il riconoscimento per il 2019 nel corso della manifestazione che, lo ricordiamo, è aperta al pubblico e avrà inizio alle 18,30.

L’evento, che rinnova le precedenti edizioni sempre nel nome del “presidentissimo” giallorosso, Nicola Ceravolo, che poco meno di mezzo secolo fa per primo portò la Calabria in serie A, verrà condotto da Marica Giannini e vedrà la presenza sul palco anche di Italo Cucci.

Maurizio Insardà, ideatore ed organizzatore del premio ha sottolineato come “la scelta di attribuire il riconoscimento che giunge al traguardo delle dieci edizioni in un crescendo di successi ad un professionista serio e leale come Andrea Barzagli, è stata operata per dare il giusto e meritato riconoscimento ad un calciatore con una storia importante e comunque sempre orientata verso la lealtà che lo hanno portato a conquistare innumerevoli successi”.

La kermesse è patrocinata dalla Figc Calabria guidata dal Presidente Saverio Mirarchi. Il premio, che arriva alla prima stella della sua storia, è diventato negli anni una delle manifestazioni più importanti d'Italia.

In precedenza tanti i personaggi premiati: Claudio Ranieri, Marcello Lippi, Fabio Capello, Antonio Conte, Cesare Prandelli, Javier Zanetti, Carlo Ancelotti, Luciano Spalletti e, nella scorsa edizione, il ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini.