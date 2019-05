Arti marziali: 3 ori per l’Asd Martial Kroton Ryu alle qualificazioni regionali di Kumite

Si sono svolte Domenica 19 Maggio, a San Mango D’aquino, le fasi regionali di qualificazione del Campionato Italiano Kumite, classe Cadetti M/F 2019. La gara, patrocinata dal comitato regionale Fijlkam Calabria, ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti dalle diverse società della regione. L’ASD Martial Kroton Ryu ha partecipato a questo evento conquistando 3 medaglie d’oro e il trofeo del 3° posto nella classifica assoluta delle società.

Gli Atleti artefici di questi risultati sono stati nella classe cadetti maschile: Piero Riga 1° classificato nella categoria di peso kg 78; Silvio Ioppoli 1° classificato kg 52 e Roberto Ruggiero 1° classificato kg 47. Tre medaglie d’oro che per i tre Crotonesi rappresentano il pass per le finali nazionali in programma dal 7 al 8 maggio al PalaPellicone di Ostia Lido- RM. Un ottimo risultato, commenta il Maestro Bellino, che gratifica l’impegno dei nostri karateka. Conclude il Maestro un grazie particolare ai genitori che ci hanno sostenuto in questa importante giornata sportiva.