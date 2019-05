Rinviati a lunedì I lavori di pavimentazione degli svincoli di Cosenza nord e sud

A causa delle avverse condizioni metereologiche che stanno interessando la Calabria in questi giorni, i lavori di manutenzione programmata della pavimentazione stradale lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, saranno avviati a partire da lunedì 20 maggio.

A partire da lunedì e fino al 22 maggio 2019, nella fascia oraria notturna compresa tra le 20:30 e le 6:30, sarà in vigore la chiusura al traffico delle rampe in uscita allo svincolo di Cosenza sud in entrambe le carreggiate.

Dal 23 maggio e fino al 24 maggio, nella fascia oraria (20:30-06:30), sarà in vigore la chiusura della rampa in ingresso in direzione Reggio Calabria dello svincolo di Cosenza sud. Infine, a partire dal 27 maggio e fino al 31 maggio 2019, nella fascia oraria notturna compresa tra le 20:30 e le 6:30, sarà in vigore la chiusura al traffico delle rampe di ingresso e uscita in entrambe le carreggiate dello svincolo di Cosenza Nord a Rende.