Asp Cosenza: al via ampliamento del pronto soccorso. In arrivo infermieri e medici

Ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza, assunzione di quattro operatori socio sanitari. E non solo, perché l’Asp d Cosenza è in attesa di riscontro sulla richiesta di assunzione di quattro infermieri. E dopo tre tentativi andati a vuoto, sono in arrivo altre 2 nuove unità di personale medico.

Lo si legge in una nota dell'Azienda ospedaliera di Cosenza e avente come argomento il Pronto soccorso, diffusa oggi anche in relazione a due eventi verificatisi nei giorni scorsi, che assicura la realizzazione lavori di ampliamento del pronto soccorso che porteranno la superficie dedicata al pronto soccorso a 550 metri quadrati, in aggiunta a quelli già dedicati.

Nel comunicato si fa anche riferimento ad un paziente che, in preda ad uno stato di agitazione, ha fatto uso di un estintore, scatenando il panico. "Il paziente aveva già ricevuto le cure del caso, quindi nessun “gesto di esasperazione per la lunga attesa”, si evidenzia, come da verbale redatto dalla vigilanza, l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco. La polvere dell’estintore sparsa nel locale ha reso indispensabile la pulizia dei luoghi. Dopo circa un’ora e mezza sono state ripristinate le normali attività lavorative".