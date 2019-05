Sport per disabili, il Comitato Paralimpico calabrese pubblica avviso

Il Comitato Italiano Paralimpico della Regione Calabria ha pubblicato un avviso rivolto ad istituti, aziende, centri pubblici e privati di cura appartenenti al settore socio-sanitario, per la manifestazione di interesse alla sottoscrizione di convenzioni finalizzate all’avviamento alla pratica sportiva di persone con disabilità.

L’intento del Comitato Paralimpico sensibilizzare la cittadinanza ed introdurre, nel processo di re-integrazione del disabile, il mondo dello Sport quale valore di crescita della persona, del rispetto verso gli altri e, non per l’ultimo, dell’integrazione sociale, vista quest’ultima non solo dal punto di vista prettamente economico, ma come stimolo dell’individuo a ritrovare la propria energia e voglia di mettersi in gioco, nonostante la disabilità, trasformandosi in atleta.

Il CIP, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, è istituzionalmente competente in via diretta ed esclusiva per la stipula di convenzioni con aziende del comparto socio-sanitario finalizzate a dare impulso alle attività di avviamento allo sport delle persone con disabilità.

Progetti su base annuale, svolti in collaborazione fra il CIP territoriale, le aziende ospedaliere, i centri di riabilitazione o in seno alle unità spinali convenzionati, hanno consentito di sviluppare negli anni, in sinergia, programmi di attività che hanno condotto un numero sempre crescente di persone, pazienti in cura presso dette strutture e spesso in un momento emotivo molto delicato, dalla sport terapia riabilitativa alla pratica sportiva stabile, strumento efficacissimo di recupero psicologico oltreché funzionale.

Pertanto, considerato l’obiettivo del CIP di ampliare il numero dei Centri convenzionati, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, si invitano gli Istituti di cura sul territorio, siano essi pubblici, privati o convenzionati con il SSN, interessati a promuovere, in collaborazione con i Comitati Regionali del CIP, l’avvicinamento alla pratica sportiva dei pazienti con disabilità, a contattare il Comitato Regionale Calabria, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. al fine di valutare ipotesi di cooperazione fondate su comunione di obiettivi e divisione di compiti e responsabilità fra le parti.