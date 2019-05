In diretta sul digitale terrestre il V Centenario della Festa della Madonna di Capocolonna

Rti, Video Calabria ed Esperia Tv, per la prima volta insieme, manderanno in onda in diretta le Solenni Feste Settennali della Madonna di Capocolonna.

Nel V centenario dal ritrovamento della sacra Effigie, le tre emittenti televisive trasmetteranno in contemporanea i momenti religiosi salienti della più importante festività della provincia crotonese.

Sabato 18 maggio, alle 23.30 Giusy Regalino, Francesco Sibilla e Massimo Carlozzo apriranno la lunga diretta televisiva che sarà visibile contemporaneamente sui canali 12, 13 e 18 del digitale terrestre in Calabria e in streaming in tutto il mondo.

L’inizio del pellegrinaggio sarà diffuso e commentato dai tecnici e giornalisti delle tre emittenti pitagoriche. All’arrivo della Madonna nel Santuario di Capocolonna, domenica mattina, sarà trasmessa la Liturgia Eucaristica.

Sempre in diretta, nel pomeriggio sarà ripreso il pellegrinaggio di rientro. Alle 21 l’accoglienza del Quadro a piazzale Ultrà e la processione che accompagnerà l’Effigie fino alla Basilica saranno commentati da Donatella De Pietro, Francesca Travierso e Luigi Saporito.

“E’ il nostro modo di raccontare il principale elemento spirituale e culturale del nostro territorio e contemporaneamente trasferire ai telespettatori non solo immagini e parole, ma anche un segno di prospettiva per il broadcasting regionale - hanno affermato i tre editori, Donato De Pietro, Salvatore Gaetano e Antonella Stasi - in una regione ricca di risorse ma troppo povera di contenuti”.