Grande successo per lo Styling Day 2019

Si è svolto ieri, con inizio alle ore 19, presso Piazza del Popolo di Pannaconi di Cessaniti, nel vibonese, la serata in onore della “sposa”. L’incontro, ideato ed organizzato da Nicoletta Battaglia e Davide D’Ascoli, con il patrocinio del Comune di Cessaniti, è stato arricchito dalla presenza di un pubblico numeroso e particolarmente attento.

Dopo aver riscosso un ottimo successo nella scorsa seconda edizione, con grande soddisfazione per gli organizzatori, si è giunti a questa attesissima terza edizione dello Styling Day 2019. Grazie al numero altissimo di adesioni è stata realizzata una vera e propria serata “wedding” con relativo intrattenimento, capace di movimentare un intero comprensorio con sfilate, premi ad estrazione, ospiti d’onore e l’immancabile buffet. La serata è stata arricchita dalla presenza di Fabio Mascaro, che ha presentato magistralmente le diverse attrattive con eleganza e dinamicità, nonché sottolineata dall’attenta presenza del sindaco Francesco Mazzeo, che si è complimentato pubblicamente per la lodevole iniziativa. Nel corso dell’evento, particolarmente gradito è stato anche l’intervento dello special guest model Antonio Paolicelli, mister Sanremo 2019, nonché la graziosa presenza di Federica Morello, modella ufficiale della serata.

Il tutto nasce, con non poche difficoltà, dalla volontà di esprimersi al meglio sulla propria professionalità, quindi non presentando solo la classica sfilata ma creando invece una vera e propria arena dei sogni per evidenziare tutti i professionisti del settore, partner che hanno aderito numerosi e con grande soddisfazione. Nicoletta Battaglia e Davide D’ascoli, sempre in prima linea con l’intonazione complessiva del lavoro che una simile organizzazione richiede, nonché esempio di un equilibrio perfetto tra la dinamicità e la precisione del proprio operato, si confermano capaci di raccontare una Calabria diversa.