Conclusa la 5ª edizione del brevetto sportivo tedesco DSA: 17 gli atleti che hanno superato le prove

Ieri, domenica 5 maggio, si è conclusa la 5^ edizione del brevetto sportivo tedesco DSA (DEUTSCHES SPORTABZEICHEN), organizzato come è ormai consuetudine dalla Segreteria Provinciale del SAP di Crotone.

Ben 21 gli atleti appartenenti alla varie FF-PP e Militari che hanno sostenuto le prove atletiche / sportive, di cui solo 17 le hanno superate conseguendo l’agognato sportivo tedesco, nei vari livelli di preparazione e di difficoltà, che hanno determinato la consegna dell’onorificenza nella classe Oro, Argento e Bronzo.

La difficoltà nell’ottenere l’agognato brevetto accresce ogni anno, per cui è necessario una significativa preparazione atletica a dimostrazione che il DSA è un vero banco di prova per chi vuole cimentarsi .

La consegna delle onorificenze si è svolta all’interno della struttura di atletica comunale di via G. da Fiore, con il Prùfer (certificatore del DSA), Salvatore Carla’ che ha personalmente insignito gli atleti meritevoli.

“Sono soddisfatto per la buona riuscita della manifestazione, ma soprattutto resto orgoglioso per i risultati conseguiti da tutti gli atleti.” Ha dichiarato Carla’, che ha aggiunto: “È doveroso il mio particolare ringraziamento ovviamente ai poliziotti, carabinieri, finanzieri, soldati ed avieri i quali, tutti, con grande impegno e sacrifici personali, si sono allenati per molte settimane, ottenendo la meritata onorificenza della Repubblica Tedesca.20”