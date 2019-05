Protezione delle fasce più deboli: Lions Club promuove l’iniziativa “Il Barattolo d’Emergenza Lions”

Un'idea semplice ma molto efficace per proteggere le fasce più deboli della popolazione. Nella sede della Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” è stata presentata l'iniziativa “Il Barattolo d'Emergenza Lions” promosso dal Lions Clubs International e, nel capoluogo, dal Club Lions Catanzaro Host.

I dettagli sono stati illustrati dal dottor Giuseppe Raiola, presidente Lions Catanzaro Host: “Si tratta di un valido supporto all'emergenza medica, proposto a livello nazionale, a favore, soprattutto, degli anziani e dei disabili che vivono soli e consiste un barattolo di plastica, alto circa 20 cm. Al suo interno si trova una scheda informativa, compilata dal medico di base, che descrive lo stato di salute del paziente, i farmaci che assume, le malattie pregresse, i familiari da contattare ed ogni altra notizia utile ai primi soccorritori. Questo contenitore verrà conservato nel frigorifero della propria abitazione perché è un elettrodomestico facilmente reperibile e sufficientemente protetto, in caso di fuoco o esplosioni. Ora siamo in una prima fase di sperimentazione. E' chiaro che si tratta di un progetto dai costi irrisori ma con una valenza sociale molto significativa; è necessaria, però, per rendere questo strumento efficace ed efficiente, il coinvolgimento dei medici che si prendono cura di questi pazienti”.

Ogni barattolo è dotato di due adesivi, uno da apporre alla porta d'ingresso e un altro sul frigo, in modo da essere subito identificabile.

“Un'iniziativa facile e sostenibile ma geniale. Si è realizzata una sinergia molto proficua tra l'A.O. e i club service, in particolare, con il Lions Catanzaro Host ma c'è bisogno di creare una rete sempre più fitta col territorio per aiutare quegli individui che vivono isolati o hanno difficoltà a relazionarsi”, ha commentato il dott. Giuseppe Panella, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”

In questo contesto, il club Lions Catanzaro Host ha deciso di interagire con i più importanti reparti medici della provincia: la SOC di Geriatria e l'UOC di Medicina Interna del “Pugliese-Ciaccio”.

Il dott. Giovanni Ruotolo, direttore della SOC di Geriatria ha affermato: “Un'azione importantissima quella proposta considerando che siamo un paese di vecchi. Gli anziani in Italia sono 12 milioni, di cui il 20% disabili e il 20% sono soli. Inoltre, nella provincia di Catanzaro abbiamo una crescita sotto lo zero: i dati Istat del 2017 evidenziano che i ragazzi da 0 ai 14 anni sono il 13% e gli over 65 sono circa il 23%.”

“Il Barattolo dell'Emergenza – ha sottolineato la dottoressa Rosella Cimino, direttore F.F. UOC di Medicina Interna dell'Azienda Ospedaliera – è già utilizzato anche in Germania e in Inghilterra e stupisce è sia uno strumento non tecnologico che permette di intervenire precocemente.”

Presenti in conferenza anche il dott. Nicola Ruoppolo e l'avv. Angela La Gamma, componenti del direttivo Lions Catanzaro Host, e l'avv. Yves Catanzaro del Leo Club Catanzaro Host.

“Riteniamo – ha concluso Raiola – che questa proposta sia un modo per rinnovare la stretta collaborazione che deve esistere tra ospedale e territorio, specie in questo particolare e difficile periodo che la nostra sanità sta vivendo. La dimostrazione che i medici della nostra Azienda Ospedaliera hanno come unico fine quello di sostenere i propri pazienti, non solo dal punto di vista medico ma anche sociale.”