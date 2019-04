Corrado (M5S): “chiusura guardia medica Pagliarelle, presto i bandi per il personale”

A Pagliarelle, frazione di Petilia Policastro, nel Crotonese, ma anche in altre località della provincia pitagorica, è stata disposta dall’Asp la chiusura del servizio di Guardia medica a causa della mancanza di personale, con l’inevitabile conseguenza che i cittadini, per raggiungere il medico di guardia saranno costretti a spostarsi verso altre località dove il servizio sarà garantito normalmente.

Sul gatto definito “allarmante”, interviene la senatrice del Movimento Cinque Stelle, Margherita Corrado che ha voluto approfondire la questione, in particolare per quanto riguarda Pagliarelle che, pur essendo distante pochi chilometri dal centro di Petilia, soprattutto d’inverno, rischia di rimanere isolata a causa delle avverse condizioni climatiche.

“I funzionari dell’Asp di Crotone e della Regione Calabria, da noi sentiti nella giornata di ieri, - informa Corrado - hanno confermato che sono stati costretti ad adottare temporaneamente tale decisione proprio a causa della mancanza del personale medico e non per penalizzare la popolazione di Pagliarelle o di altre località interessate dal provvedimento”.

“La scelta del luogo dove continuare a mantenere il servizio, nella situazione emergenziale venutasi a creare - aggiunge Corrado - è stata effettuata cercando di andare incontro a tutta la popolazione del comprensorio interessato, sia pure con la consapevolezza dei disagi che inevitabilmente si determineranno soprattutto per anziani e bambini, fasce più deboli della popolazione”.

La senatrice fa sapere che è stato assicurato come già nella prossima settimana verranno pubblicati nuovi bandi per il reclutamento di personale che dovrebbe sopperire a questa carenza con il conseguente rispristino della situazione di normalità.

Ma la 5stelle ribadisce anche come gli interlocutori dell’Asp non abbiamo nascosto le enormi difficoltà degli ultimi anni nel reperire il personale medico costretto ad effettuare turni massacranti per garantire il servizio.

“Al fine di evitare, pertanto, qualsiasi strumentalizzazione politica – dice Corrado - sarà bene chiarire che la carenza di personale medico non può essere addebitata a nessuno se non alla scelta sciagurata di diversi anni orsono di istituire il numero chiuso nelle facoltà di medicina; scelta che, all’epoca, poteva anche avere un senso, ma che negli anni successivi faceva già presagire il disagio della situazione attuale e, quindi, la carenza di medici a livello nazionale e non solo locale”.

“Né è ipotizzabile pretendere - aggiunge - che i medici effettuino turni al di là delle loro umane capacità sia per evitare macroscopiche violazioni di norme di diritto del lavoro sia, soprattutto, per garantire un servizio efficiente e di qualità nell’interesse degli utenti che, certo, non potrebbe essere assicurato in tali condizioni”.

Corrado sottolinea poi come in Calabria, e come ormai è noto, “la situazione è al collasso. Ne è un chiaro esempio la scelta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte di tenere un Consiglio dei ministri pochi giorni fa in Calabria per presentare una serie di misure speciali in favore della nostra Regione, prima fra tutte il Decreto Calabria che ha per oggetto interventi mirati in ambito sanitario”.

Nei prossimi giorni la senatrice Pentastella conta di incontrare il commissario straordinario per la sanità calabrese, Saverio Cotticelli, per portare alla sua attenzione il caso di Pagliarelle e tutti quegli altri del Crotonese e della Calabria intera dove mancano i requisiti minimi di assistenza sanitaria.