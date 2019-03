Vibo, Anas: aperto al traffico un nuovo tratto della strada statale 713

Anas Società del Gruppo FS Italiane ha ultimato e aperto al traffico un ulteriore tratto della strada statale 713 “Trasversale delle Serre”, tra le località Cimbello e Montecucco, nel comune di Simbario in provincia di Vibo Valentia.

Il nuovo tratto, lungo circa 1 km, collega tra loro due tratti di Statale già esistenti garantendo così alla nuova Trasversale delle Serre un’importante continuità di tracciato senza alcuna interruzione tra Vallelonga (Vibo Valentia) e Gagliato (Catanzaro).

Con l'apertura di oggi, infatti, l’avanzamento complessivo della nuova importante infrastruttura è giunto al 66% del totale con ben 37 km ultimati e aperti al traffico sui 56 km totali che alla fine si svilupperanno tra lo Svincolo A2 di Vazzano e Soverato.

È previsto entro l’anno l’appalto di ulteriori 3 km per la ricucitura dei tratti già aperti al traffico sul lato vibonese ed entro il 2020, invece, l’appalto del consistente tratto tra Vazzano e Vallelonga, in variante rispetto all’attuale sede provinciale, con ulteriori 7 km che insieme a quelli già descritti permetteranno di percorrere la nuova Trasversale delle Serre con continuità e sviluppo unitario tra lo Svincolo sulla A2 e Gagliato.

Per il restante tronco catanzarese, invece, di circa 9 km tra Gagliato e Soverato, ad oggi solo parzialmente finanziato, è previsto nella prossima settimana un incontro istituzionale tra Anas, Regione Calabria ed Amministrazioni locali interessate al fine di concordare una linea di intervento comune e condivisa.

Ulteriori passi in avanti e un costante impegno di Anas sul territorio, in un importante ma complesso programma infrastrutturale, che ha come fondamentale obiettivo il collegamento trasversale tra le Provincie di Catanzaro e Vibo Valentia e il giusto accesso alle aree interne delle Serre Calabre.