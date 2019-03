Al via i lavori per la vasca di laminazione del torrente Papaniciaro. Pugliese: “Dalle parole ai fatti”

“Dalle parole ai fatti. In pochi mesi recuperati ventitre anni di parole: i lavori di realizzazione delle vasche di laminazione sul torrente Papaniciaro. Un’opera che la città attendeva da tempo e rappresenta un fattore importante in termini di sicurezza per il territorio.” È quanto afferma il primo cittadino di Crotone, Ugo Pugliese, che aggiunge: “Il dialogo positivo costruito con la Regione Calabria, anche attraverso l’intervento specifico della consigliera Regionale Flora Sculco, ha portato alla definizione di un percorso che oggi si concretizza attraverso l’apertura del cantiere.”

“La nostra programmazione – aggiunge il sindaco - è stata da sempre orientata a intensificare la sicurezza della nostra popolazione e molti interventi sono stati già realizzati in tale direzione. La realizzazione della vasca di laminazione del torrente Papaniciaro, a cura della Regione Calabria, è un altro importante tassello che si inserisce pienamente nel percorso. Dopo ventitre anni si va verso il completamento del piano Versace e ci siamo mossi proprio in questo senso, per recuperare il troppo tempo trascorso, affinché si possa arrivare finalmente alla definizione dello stesso.”

Facendo riferimento ai soldi spesi, Pugliese aggiunge: “Il finanziamento di oltre undici milioni di euro che è stato messo a disposizione dalla Regione Calabria consente di poter realizzare la vasca per la sistemazione idraulica del torrente Papaniciaro, che, sostanzialmente, mette in sicurezza quartieri della città ad alta densità abitativa. E c’è un valore aggiunto in questo intervento: questi lavori – conclude - consentono alla ditta esecutrice di poter reintegrare personale in cassa integrazione che presterà la propria opera per la salvaguardia della cittadinanza e del territorio.”