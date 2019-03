Provolley toppa, campionato a rischio: ora serve vincere almeno una partita

La Provolley Crotone che perde una vera e propria finale in casa e si complica da sola il cammino verso la salvezza. La squadra di Mister Celico infatti se avesse vinto domenica scorsa al Palamilone contro la Pallavolo Milani, avrebbe raggiunto i sette punti di distacco rispetto alla terzultima, un bottino che a sole tre giornate dalla fine sarebbe stato abbastanza rassicurante.

Il problema però è che i pitagorici hanno toppato una delle partite più importanti dell'anno, adesso il cammino è diventato improvvisamente più difficile perché, anche se i punti di vantaggio sono ancora quattro rispetto alla Cetraro, il calendario non è favorevole per i crotonesi che dovranno vincere almeno una partita e sperare in un passo falso dell'altra diretta concorrente alla salvezza.

E questo potrebbe comunque non bastare. Ci vorrà quindi un finale di campionato straordinario, anche perché mister Celico e i suoi ragazzi dovranno affrontare tutte squadre di alta classifica, nell'ordine Bisignano, Corigliano e Montalto. Due di queste gare inoltre dovranno essere disputate in trasferta. Tornando invece alla partita di domenica scorsa la Provolley aveva anche iniziato con il piede giusto, tanto da aggiudicarsi senza troppa fatica il primo set.

Da quel momento in poi però si è spenta totalmente la luce, la Pallavolo Milani nonostante avesse poco da chiedere al campionato ha giustamente tirato fuori le unghie, capovolgendo la situazione e vincendo meritatamente per 3 a 1. Adesso non è più il tempo delle parole, ma dei fatti. Per tirarsi fuori definitivamente da questa stagione e salvarsi la Provolley dovrà andare oltre le proprie possibilità.