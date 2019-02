Croce Rossa di Paola, torna il veglione di carnevale: col ricavato un kit salvavita

È partita la corposa macchina organizzativa della Croce Rossa Italiana del Comitato di Paola che con grande vitalità, energia e spirito creativo di tutti i suoi volontari, sta allestendo la Sesta sospirata Edizione del “Cri Carnival Night”.

L’atteso evento, rigorosamente in maschera e che ha raccolto tantissimi proseliti nel corso delle sue storiche edizioni, si svolgerà il sabato 2 marzo in un rinomato Hotel sulla Strada Statale 18 a Paola, nel cosentino.

La serata inizierà alle 22:30, con il ritmo latino dei balli caraibici, animati da Dj Simon e Giovanna Nardini, per proseguire dalla mezzanotte e mezza con il DJ Set di: Lorenzo Cilento, Gianpaolo Azzarà, Alex Lamberti e la coinvolgente animazione della Voice Italo Palermo.

Nel corso del veglione si potrà inoltre richiedere il Servizio navetta, garantito dal Signor Emylio Vulnera, contattabile al numero 3461216638.

L’intento corale che ispira ed incita i volontari CRI nell’organizzazione della bellissima iniziativa è certamente in primo luogo l’attività di fundraising, attraverso la quale si spera di reperire le risorse necessarie per acquistare un Kit Didattico, finalizzato alla diffusione delle manovre salvavita in età adulta e pediatrica.

L’obiettivo finale costituisce il plus, il vero cuore pulsante di questa goliardica festa, il cui ricavato, grazie alla sensibilità degli sponsor e di quanti parteciperanno, andrà a sostenere una delle nobili cause di prevenzione sociale promosse dalla Croce Rossa Italiana.