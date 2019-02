Sorical. Conduzione acquedotti regionali, c’è l’intesa per l’assunzione di 28 operai

I Liquidatori della Sorical chiederanno domani mattina, lunedì 24 febbraio, a Confindustria, la convocazione di un tavolo con tutte le sigle sindacali per verificare la convalida dell’intesa raggiunta per l’assunzione di 28 operari per i servizi di conduzione degli acquedotti.

L’intesa è stata raggiunta insieme all’associazione degli industriali in due riunioni, svoltesi il 20 novembre e il 12 dicembre scorsi, così come comunicato alle Sigle sindacali; qualora quest’ultime dovessero disconoscere l’intesa, fa sapere la società, la stessa procederà alla valutazione della persistenza del provvedimento adottato, e all’eventuale revoca.

Il personale interessato, contrattualizzato a tempo determinato per un anno, è impegnato da anni nella conduzione degli acquedotti regionali.

Si tratta in particolare di 28 operai che vanno a rimpinguare le 31 cessazioni di lavoro, tra pensionamenti e dimissioni, avvenuti dal 2014 al 2019.

L’operazione secondo la Sorical le farebbe risparmiare 1,9 milioni di euro all’anno internalizzando un servizio che prima veniva svolto in parte da imprese esterne.

I liquidatori fanno sapere di aver apprezzato la richiesta del presidente della Seconda Commissione del Consiglio Regionale, Giuseppe Aieta, di fissare a breve un’audizione per fare chiarezza sulla vicenda e che in quella occasione forniranno la copia di tutta la documentazione e illustreranno l’iter seguito.