Modesto: “Voglio un Rende sereno ma determinato”

Sembra essere ormai diventato un pensiero fisso ma non deve trasformarsi in ossessione. Il Rende vuole tornare a vincere per vedere la luce alla fine di un tunnel di risultati negativi che ne hanno condizionato la fase centrale del campionato.

Il tecnico Francesco Modesto ha lavorato molto sulla testa della squadra che, viste anche le beffe arrivate nei minuti di recupero, rischia di perdere punti di riferimento importanti.

“Dobbiamo scendere in campo consapevoli che possiamo fare una prestazione importante – afferma Modesto – Visto quello che sta succedendo dovremo tenere alta la concentrazione ben oltre i novanta minuti”.

Il tecnico ha convocato 20 giocatori per la gara di domani contro la Virtus Francavilla. Portieri: 22 Borsellini, 12 Palermo. Difensori: 3 Maddaloni, 6 Minelli, 13 Germinio, 7 Bei. Centrocampisti: 20 Laaribi, 2 Viteritti, 16 Franco, 17 Blaze, 32 Bonetto, 33 Brignoli, 21 Awua. Attaccanti: 11 Rossini, 18 Borello, 15 Giannotti, 14 Leveque, 10 Actis Goretta,9 Vivacqua, 29 Negro.