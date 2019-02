Crotone calcio, assessore allo Sport Frisenda: la squadra merita rispetto

“È un momento difficile. Forse il più difficile degli ultimi anni. Tuttavia, non è il momento di mollare. Anzi è il momento di stare vicini alla squadra per quello che rappresenta non solo sportivamente per la nostra città.” - È quanto scrive in una nota stampa l’assessore allo sport del Comune di Crotone, Giuseppe Frisenda -

“Comprendo - scrive Frisenda - l'amarezza del presidente Gianni Vrenna che è la conseguenza di chi ha dato e continua a dare tante e vorrebbe che le cose andassero diversamente.

Proprio perché nel passato è stato dato tanto, proprio per l'impegno che si mette quotidianamente, per i colori rosso blu, per questa maglia che rappresenta tanto per tutta la comunità che bisogna andare avanti, nonostante tutto”.

“Certo - si legge ancora - non aiutano situazioni che lasciano riflettere ed è giusto che si chieda rispetto per una società sana che è diventata, gradino dopo gradino, una realtà del calcio italiano. Siamo stati vicini alla squadra nei momenti più belli e importanti, a maggior ragione lo siamo oggi in questo particolare momento di difficoltà”.

“La stagione - scrive infine Frisenda - è ancora lunga e siamo fiduciosi nel colpo d'ala, nell'orgoglio della squadra, nell'attaccamento ai colori sociali ed alla città. Stringiamoci tutti intorno alla squadra che ha bisogno di sentire il calore del suo pubblico. Il campo darà sicuramente ragione a chi mette passione, impegno, tenacia che sono i veri valori fondanti dello sport”.