Top Volley Lamezia, prossima gara occasione da sfruttare al meglio

Nuova gara dalla posta in palio altissima, nuovo appuntamento da non fallire. Per la Top Volley Lamezia le occasioni per far punti e provare ad abbandonare l’ultimo posto della classifica diventano sempre meno e la sfida in programma domani, domenica 17 febbraio alle 18, a Taviamo contro la BCC Leverano è un’occasione da sfruttare al meglio.

I pugliesi, così come i lametini, sono una matricola del girone (promozione conquistata proprio a spese della Top Volley nei play-off lo scorso anno) e così come Zito e compagni stanno vivendo un campionato non facile, fatto di alti e bassi, con traguardi ancora tutti da centrare. Di certo la classifica della squadra allenata da Andrea Zecca è meno preoccupante di quella giallorossa. 14 i punti conquistati da Orefice e soci, grazie a 5 vittorie (3-0 con Livorno, 3-0 con Roma, 3-1 con Alessano, 3-1 con Macerata e 3-1 con Brescia) e 13 sconfitte.

Nel match d’andata, lo scorso 18 novembre, la prima e unica, finora, vittoria piena per la Top Volley Lamezia che a Vibo si impose 3-1(25-16, 25-20, 20-25, 25-22).

Ora, a distanza di 3 mesi, ci si ritrova avversari con l’obbligo di fare punti. Una partita da affrontare secondo coach Rigano

“Con le pinze visto gli ultimi risultati che hanno ottenuto. In casa soprattutto - sostiene il tecnico – sono molto aggressivi al servizio e determinati in attacco. Hanno un organico di livello, non è una prima della classe ma questo non significa che non siano dei giocatori validi. Noi dobbiamo affrontare la gara consapevoli che chi ne ha un po’ di più può uscirne bene, gli altri con le ossa rotte. Sicuramente non sarà una partita come dire, da fioretto, sarà da ascia. Ci sarà da giocare senza troppi tecnicismi o tocchi di fino, bisognerà fare quanto più possibile in ogni situazione”

La gara, con inizio alle ore 18, sarà diretta dai signori Marco Colucci e Walter Stancati