Montuoro (Provincia): “Strada provinciale 161 percorribile dai primi di marzo”

“Entro i primissimi giorni del prossimo mese di marzo sarà possibile riaprire al traffico veicolare la strada provinciale n.168/1, al momento inaccessibile per consentire l’esecuzione di lavori di ripristino strutturale”.

Lo ha comunicato il vicepresidente della Provincia Antonio Montuoro, che stamattina ha effettuato un sopralluogo sul posto per verificare lo stato dei lavori.

“Si tratta di un’arteria strategica – ha detto Montuoro – perché è l’unica alternativa alla strada statale 280 che consente il collegamento tra le città di Catanzaro e Lamezia Terme. Sono molto soddisfatto perché ho potuto prendere coscienza della correttezza e della regolarità con cui stanno procedendo gli interventi. La strada, oltre ad essere molto importante per la transitabilità dei veicoli, lo è anche per le molte aziende presenti in quel tratto”.

Ad accompagnare il vicepresidente, c’era anche il geometra Luigi Cimino del settore Viabilità della Provincia.

“Ringrazio – ha concluso Montuoro – tutti i tecnici guidati dal dirigente Floriano Siniscalco che dimostrano costantemente il loro impegno nel perseguire, nei tempi stabiliti, gli obiettivi che ci poniamo come Amministrazione nel gran lavoro che stiamo svolgendo sul territorio per individuare le maggiori criticità e cercare di porvi rimedio”.