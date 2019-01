Avis: donazione maxi-assegno a Vibo Valentia

Venerdì scorso l’Associazione Valentia ha consegnato all’Avis Comunale di Vibo Valentia "Sez. Lino Ventura" un maxi-assegno da 1.400 euro quale frutto del “Solidarity Event”, evento benefico svoltosi all’interno dello storico Hotel 501 di Vibo Valentia, i primi dell’anno.

I fondi, nello specifico, saranno destinati all'acquisto di beni mobili utili all'Associazione e permetteranno di migliorare le sue disponibilità e garantire un servizio sempre più efficace per i donatori.

Molto soddisfatto il Presidente Avis Italo Lococo, che ringrazia i Ragazzi dell’Associazione Valentia per il generoso gesto, effettuato con amore ed in maniera assolutamente disinteressata verso una realtà, quella del dono, troppe volte lontana dai giovani.

Da tempo l’associazione Valentia collabora con la Consulta Giovani dell’Avis Vibo Valentia, queste le parole del Presidente Francesco Profiti, il quale avanza nuove proposte di collaborazione, per il bene del territorio, spronando i giovani al dono ed al volontariato, in un territorio quantomai abbandonato come quello vibonese.

Conclude il direttivo Valentia: “esprimendo gioia e soddisfazione per aver raggiunto questo piccolo obiettivo, che vuole essere manifestazione di vicinanza ad una realtà nobile come quella Avis”.