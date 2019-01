La Provolley Crotone impegnata sul campo di Montalto

Ritorna in campo la Provolley Crotone che nel prossimo fine settimana sarà impegnata a Montalto in una gara in cui i crotonesi sperano di poter portare a casa l’intera posta in palio. Si tratta di un avversario alla portata per la squadra di mister Celico che vuole mettersi alle spalle il 2018 e iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi, cercando di raccogliere fin dalle prime giornate qualche punto importante in ottica salvezza. I pitagorici hanno avuto modo di allenarsi bene nel corso della settimana, sono al completo e quindi il tecnico biancazzurro avrà la possibilità di scegliere la migliore squadra da schierare in campo.

Durante la sosta la compagine crotonese ha lavorato in un clima di grande serenità e nel girone di ritorno spera di raccogliere il maggior numero di punti possibili visto che il gruppo ha avuto bisogno di un periodo di rodaggio. Mister Celico si dimostra abbastanza fiducioso ed è convinto che i suoi ragazzi possono cambiare marcia fin dalla prossima partita. “A livello generale - conferma l’allenatore - il gruppo sta bene e siamo nelle condizioni di giocare una buona gara contro il Montalto, una squadra formata da giocatori di esperienza che conoscono molto bene la categoria. Noi però lotteremo su ogni pallone nella speranza di portare a casa punti pesanti per il nostro obiettivo”.