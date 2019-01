Crotone. Approvati i progetti per il Bibliobus e la digitalizzazione dell’archivio storico

Due progetti sono stati approvati dalla Regione Calabria. Il primo è quello relativo all’istituzione del Bibliobus, il secondo alla digitalizzazione dell'archivio storico. La Regione ha approvato nell'ambito del programma a sostegno del sistema bibliotecario calabrese la proposta dell'Amministrazione Comunale relativa al potenziamento del sistema bibliotecario locale.

E' stata approvata e finanziata la proposta di istituzione del “Bibliobus”, una biblioteca con varie sezioni specifiche (saggistica, narrativa, arte) con l'obiettivo di diffondere l'amore per la lettura in mezzo alla gente, andando direttamente nelle strade e nei quartieri.

“Un servizio” come dichiara l'assessore Galdieri “finalizzato alla diffusione della lettura, anche per coloro che solitamente non frequentano biblioteche o librerie”. Si tratta di un ritorno in città del “Bibliobus” ma la versione proposta dall'assessore Galdieri è innovativa con nuove modalità di registrazione e di prenotazione e soprattutto il trasporto dei libri anche fuori dal centro abitato raggiungendo così quegli utenti potenziali che non possono usufruire dei servizi ordinari

Il Bibliobus sarà ubicato anche davanti al Palazzo Comunale ed in altri giorni della settimana svolgerà il servizio presso l'Ospedale cittadino, nel reparto di Pediatria in particolare, e il carcere. Si avrà particolare attenzione ai quartieri periferici.

L'altro progetto approvato all'Amministrazione Pugliese è quello della digitalizzazione dell'Archivio Storico, una attività finalizzata al miglioramento delle condizioni strutturali e degli standard di qualità attraverso una attività di catalogazione in formato digitale di tutti i documenti presenti nell'archivio storico al fine di garantirne una migliore fruibilità.

“L'approvazione di questi progetti premia il lavoro di programmazione che abbiamo messo in campo con una visione ampia del concetto di cultura che deve ampliare il suo raggio di azione a tutta la comunità. Tutte le iniziative del mio assessorato sono finalizzate al servizio della comunità ed in questa direzione andranno anche i progetti futuri che l'amministrazione Pugliese proporrà nel 2019” dichiara l'assessore Valentina Galdieri.