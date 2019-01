Vela. La FIV punta su Reggio per la 35° Edizione della Mediterranean Cup

La Mediterranean Cup, regata giunta alla sua 35° edizione, a cui partecipano i giovanissimi timonieri della classe Optimist, per una richiesta giunta da numerosi club italiani, quest’anno, ovvero per il 2019, si svolgerà nei dal 24 al 26 Agosto anziché nella data abituale che cade alla fine del mese di ottobre.

A determinare l’anticipo della storica regata è un evento molto atteso, in programma nelle acque di Reggio che è il campionato italiano delle classi singole deciso dalla Federazione Italiana Vela e che si terrà dal 28 Agosto al 4 settembre.

Campionato Italiano, Primavela, cinque campi di regata da Pellaro a Reggio, un mare di vele, circa due mila presenze in città e molte di queste saranno per la prima volta nella città dello Stretto dove saranno ospitati nella speranza che possano ritornare in futuro.

Una manifestazione nazionale che può contare sul prezioso supporto delle Istituzioni e sull’impegno del Comitato organizzatore, coordinato dal Comitato VI Zona e che porterà a Reggio una intensa e tonificante area di vela e un migliaio di atleti, di supporter e di tecnici.

La consapevolezza di un simile grande impegno, ha consigliato agli organizzatori del Circolo Velico Reggio, d’accettare il suggerimento della classe Optimist per anticipare la data della Mediterranean Cup nel mese di agosto che precede il Campionato Italiano e così offrire la possibilità a tutti i regatanti di verificare il terreno di gara e di svolgimento dell’impegnativo evento nazionale.

I due appuntamenti, la Mediterranean Cup e il Campionato Italiano, hanno uno stretto legame con la città che può vantare migliaia di regatanti iscritti, un fitto programma, una struttura turistica come il Lido Comunale, un Villaggio della Vela sul Lungomare, l’Arena dello Stretto, il Circolo Velico Reggio come punto di raccolta e propulsore organizzativo, una mostra fotografica, uno spazio dedicato ai media nazionali e tanti altri eventi collaterali che renderanno piacevole l’estate reggina.

Il tutto dal 24 Agosto al 5 Settembre 2019, una vera e propria sfida organizzativa per il Comitato VI Zona, presieduto dalla Prof. Valentina Colella, che per l’occasione, recepite le indicazioni della Fiv, ha puntato su un forte gioco di squadra con la Regione Calabria e la Città Metropolitana per l’attuazione di un progetto ambizioso che non ha precedenti, aperto al grande pubblico e di forte impatto per la città di Reggio.

Misurare l’evento è un dovere e insieme uno stimolo in una città che ha una vocazione turistica poco realizzata e i grandi eventi sono un investimento per il futuro che aiuta a costruire la città Metropolitana.

Un salotto buono della regione Calabria nella città che è all’avanguardia nello sport della Vela e che nel 2019 conquista il palcoscenico nazionale dei grandi eventi.