Natale in Ospedale. Vigilfuoco in pediatria regalano un sorriso ai piccoli degenti

Un momento di straordinaria gioia, all’insegna della partecipazione e dell’affetto: un incontro tra quegli eroi che giornalmente assicurano la sicurezza di tutti i cittadini e che spesso viene anche data per scontata.

E proprio il titolo richiama quest’impegno quotidiano: “Un Natale da Supereroi”. Si tratta di un momento di comunione in cui i Vigili del Fuoco, in questo caso quelli di Crotone, si sono avvicinati con passione ai piccoli degenti che durante le festività si trovano ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale civile San Giovanni di Dio del capoluogo.

Ieri una sorpresa per tutti loro. Dopo l’invito giunto al Comando vigili fuoco da parte di Fabio Tomaino, segretario provinciale della Uil, nel quale tra l’altro il sindacalista esprimeva tutta la stima per il Corpo, il Comandante provinciale Antonino Casella, vista la possibilità di far trascorrere una giornata diversa ai piccoli pazienti, non ha esitato un attimo ad autorizzare il personale e i mezzi liberi dai turni a raggiungere il nosocomio e intrattenere i bambini.

Sul posto, coordinati dall'Ispettore Gaetano Longo, alla presenza dello stesso Tomaino, del primario e di tutto il personale sanitario del reparto di pediatria, si è così trascorsa qualche ora in compagnia dei degenti dando - per quanto possibile - un significativo contributo per rasserenare, anche solo per un momento, tutti i bambini ricoverati ed i loro familiari in vista del Santo Natale: il tutto arricchito anche dalla consegna di alcuni doni.

Indescrivibile la gioia che si poteva leggere negli occhi dei partecipanti. Un modo diverso e appassionato da parte dei vigili del fuoco di Crotone per porgere personalmente a chi soffre gli auguri per le imminenti festività.