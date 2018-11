Pallavolo Crotone si allena: pronta a sfidare il Paola

Trasferta dura ma alla portata delle ambizioni della Pallavolo Crotone quella che attende le sirene domenica prossima, le ragazze sono concentrate e pronte ad affrontare il Paola con Ivana Vojinovic e compagne.

Una settimana intensa per le atlete di mister Asteriti che hanno affrontato in palestra allenamenti sempre di più alto livello. Mister Asteriti sta infatti portando, così come si era prefisso, la squadra a step adeguati per affrontare il cuore della stagione regolare: e la buona notizia è che avrà da compiere scelte in sede di convocazioni, visto che sono rientrate tutte a disposizione del mister.

Ma la squadra oltre alla preparazione della trasferta, sta organizzando al meglio l’evento che vede coinvolta tutta la grande famiglia della Pallavolo Crotone. Una presentazione che vuole dare un alto profilo non solo dal punto di vista prettamente sportivo al punto da essere coinvolti tutti i settori giovanili, a partire dai baby volley fino a terminare con la presentazione ufficiale della squadra che sta affrontando il campionato di serie C da protagonista; alla serata infatti parteciperanno gli sponsor che con il loro grande contributo, non solo economico, condivide e sostiene l’idea di sport mai disgiunto dal suo valore sociale; ed a tal proposito saranno protagonisti della serata tutti i partner sociali che tanto danno alla società sia in termini di sinergie operative che in termini di sensibilità e vicinanza a tematiche sempre foriere di risorse umane importantissime!