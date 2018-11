Comune Crotone, 1mln di euro per l’illuminazione pubblica

Ammonta a un milione di euro il finanziamento che il Comune di Crotone riceverà per implementare l'illuminazione pubblica in materia di efficientamento energetico. Lo comunica l'assessore ai Lavori Pubblici Leo Pedace. Con decreto dirigenziale del 7 novembre la Regione Calabria ha infatti approvato, la graduatoria relativa alla terza ed alla quarta finestra temporale di presentazione delle istanze assegnando, nello specifico, oltre 11,2 milioni di euro a valere sul POR Calabria 2014/2020 per il finanziamento di 33 delle 46 domande pervenute.

A conclusione dell’intero iter valutativo il dipartimento Sviluppo economico - Attività produttive, settore Politiche energetiche, ha ufficializzato gli elenchi relativi alle istanze ammissibili e non ammissibili a contributo e delle istanze finanziate con riferimento alla terza finestra temporale che va dal 18 novembre 2017 al 16 gennaio 2018 e alla quarta finestra temporale collocata tra il 17 gennaio 2018 e 17 marzo 2018.

Il Comune di Crotone risulta vincitore del bando ricevendo un finanziamento di euro 1.000.000 di euro, per la misura del Por Calabria 2014-2020 azione 4.1.3. "avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni". Già a partire dai mesi scorsi l'amministrazione con una profonda opera di programmazione ha attuato un piano di riqualificazione degli impianti di illuminazione in tanti quartieri della città che oggi hanno nuovi impianti di illuminazione finalizzati ad una maggiore efficienza e che costituiscono un notevole risparmio energetico e un abbattimento dei costi.

Questo ulteriore finanziamento potenzia l'azione messa in campo dall'Amministrazione Comunale coordinata dall'Assessorato ai Lavori Pubblici. “Un altro tassello si va ad aggiungere all’attività portata avanti dall’amministrazione Pugliese in tema di ammodernamento e la sostenibilità degli impianti pubblici di illuminazione, premiando le dinamiche virtuose degli Enti con l’utilizzo delle risorse comunitarie, per la realizzazione di interventi che puntino concretamente alla costruzione di una città sempre più moderna e attenta all’ambiente” dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici Leo Pedace.