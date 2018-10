Basket. Tris Viola, al Palamangano è trionfo neroarancio

Partita intensa al PalaMangano, ma la Viola - con un secondo e terzo periodo sontuoso dal punto di vista difensivo - porta a casa la seconda vittoria esterna consecutiva: 72-82, il risultato finale. Sugli scudi Carnovali e Fallucca (15 punti entrambi). Bene Paunovic e Venturelli tra i locali.

Seconda trasferta consecutiva per la Viola Reggio Calabria di coach Matteo Mecacci impegnata in Sicilia, a casa della Green Basket Palermo, formazione in cerca di riscatto dopo la sconfitta nel derby siculo con l’Alfa Basket Catania nel turno infrasettimanale.

Palermo, inoltre, presenta una novità in panchina: dopo l’esonero di coach Marco Verderosa, esordio infatti per l’ex Trapani, Flavio Priulla.

Viola in canotta nera con strisce arancioni; lo starting five è il solito: Alessandri, Nobile, Fallucca, Paesano e Fall; la Green Basket, con divisa bianco-verde, risponde con Giancarli, Svoboda, Venturelli, Paunovic e Caronna. Gli arbitri del match sono Di Franco e Naftali.

Partenza aggressiva di Palermo che piazza un parziale di 7-0, dopo che la Viola aveva sbloccato il proprio referto con un 2/2 ai liberi di Fall, costringendo al time-out coach Mecacci.

La Viola prova a rientrare con un 4-0 firmato Paesano e Nobile. Palermo però mantiene le distanze con due canestri in fila da sotto canestro e una super-bomba di Venturelli (14-6), ma la notizia peggiore arriva col secondo fallo di Alessandri costretto al cambio con Vitale.

La bomba di capitan Fallucca (14-10) ridà fiducia a una Viola che nei primi 5 minuti del match subisce la fisicità di Caronna e Paunovic.

Rotazione a nove elementi per Mecacci, in virtù anche del secondo fallo di Fall, con l’esordio per Mastroianni, Agbogan e Carnovali. Proprio l’ex Ferentino con 7 punti consecutivi si carica l’attacco della Viola che però continua a soffrire terribilmente sotto le plance il peso di Caronna, Del Maso e Paunovic. Nell’ultimo minuto non segna più nessuno e al primo riposo si va sul 26-23.

Rientro in campo e dopo 18 secondi terzo fallo personale al play Alessandri che resta in campo: prova ad allungare Palermo con la tripla di Svoboda, la risposta è nel pick’n’roll della Viola con quattro punti in fila di Paesano dall’angolo (29-27).

Nervosismo sul parquet col fallo tecnico di Svoboda, punito di Carnovali, prima, e poi col canestro di Nobile per il primo vantaggio della Viola.

Grande ritmo della partita, a scontarlo – in lucidità - ancora Alessandri che commette il quarto fallo in tredici minuti, uscendo fuori dal match. Si segna solo dai liberi: Paunovic e Mastroianni portano sul 32-34 a cinque minuti dall’intervallo lungo.

Situazione falli sempre più pesante: tre per Fallucca e Fall con fallo tecnico aggiuntivo alla panchina per proteste. 35-34 coi canestri di Venturelli e Svoboda per il nuovo vantaggio della Green Basket.

Reggio Calabria si mette a zona in difesa e ritrova la via del canestro con Agbogan (6 punti in 2 minuti), Mastroianni e Paesano riportando i neroarancio avanti (35-44). Gli ultimi canestri sono della Green Basket che riduce lo scarto sul 39 a 44.

Agbogan, Nobile, Fallucca, Mastroianni e Paesano sono i cinque titolari del terzo periodo; per Palermo si riparte dal quintetto titolare con Giancarli, Svoboda, Venturelli, Paunovic e Caronna.

Canestri chiusi per 2 minuti, fino alla tripla di capitan Fallucca e al tap-in di Agbogan che portano Reggio Calabria sul +10 .

Succede poco fino al quinto minuto quando Mastroianni e Fallucca sparano la tripla del 39-55. Rientrano Alessandri e Fall, col playmaker che si sblocca dai liberi portando i neroarancio sul 13-0 nel terzo periodo.

Rompe il digiuno una tripla senza ritmo di Giancarli a cui risponde sempre al tiro pesante Mastroianni (44-60). Venturelli e Del Maso provano a tenere in vita Palermo con un contro-parziale di 7-0.

La sfida nella sfida tra Alessandri e Giancarli porta il play neroarancio al quinti fallo e alla doccia anticipata costringendo Meccacci al time-out sul 51-60. Dalla lunetta Fall fa 1 su 2 ai liberi portando il risultato alla fine del terzo quarto sul +10 per la Viola.

Il quarto periodo si apre con una tripla di Caronna che prova a scompaginare il piano difensivo della Viola: a rispondergli, in casa Viola, è lo specialista delle triple, Tommaso Carnovali con due bombe in fila.

Ritmo su ritmo: Dal Maso e Venturelli ribattono sul 58-66. Viola che torna ancora sul +10 con l’arresto e tiro di Vittorio Nobile. Si iscrive a referto anche Donato Vitale con un super isolamento da tre punti che proiettano la Viola sul +12 (59-71).

A 5:45 fischiato fallo antisportivo a Giancarli su Alessandro Paesano che fa 2/2 ai liberi; allungo Viola concluso con lo slalom di Vitale per il 59-75.

Dopo il canestro di Svoboda, Mecacci spende un time-put per organizzare la gestione finale della Viola, predicando calma con ampi gesti dalla panchina. Il rientro dopo la sospensione, però, premia Andrea Lombardo e Caronna (-9).

Continua il digiuno della Viola con Lombardo che tiene a galla i suoi, poi Venturelli si fa fischiare un antisportivo per una reazione su Vitale. Il tiro libero del playmaker di scorta e il canestro di Paesano riportano la Viola sul +10 sull’1:42 alla fine.

Palermo è solo Lombardo in attacco con l’esterno di coach Priulla che continua a realizzare a tenere accese le speranze dei siciliani (70-78).

Il punto esclamativo sul match lo mette la tripla di Matteo Fallucca, 81-70. Tecnico al coach siciliano per proteste: il +12 è siglato col libero di Nobile e il lay-up di Giancarli che scrivono i titoli di coda alla partita sul 72-82.

IL TABELLINO

Green Basket Palermo-Viola Reggio Calabria 72-82

(26-23 | 13-21 | 12-17 | 21-21)

Green Basket Palermo: Giancarli 10, Svoboda 8, Paunovic 13, Caronna 6, Lombardo 10, Del Maso 12, Venturelli 13. Coach: Priulla.

Viola Reggio Calabria: Nobile 7, Agbogan 8, Mastroianni 11, Paesano 14, Fallucca 14, Vitale 6, Fall 4, Alessandri 2, Carnovali 15. Coach: Mecacci.

Arbitri: Di Franco e Naftali.