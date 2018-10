Ponte Allaro, al via il progetto per percorso alternativo

È al vaglio dell’Anas il progetto per la realizzazione di un percorso alternativo al ponte Allaro. È emerso in un incontro svoltosi ieri nella prefettura di Reggio Calabria. All’incontro, promosso per verificare lo stato delle procedure e dei lavori relativi al Ponte Allaro, hanno partecipato Caterina Belcastro Sindaco di Caulonia e Franco Candia Presidente dell’Assemblea dei Sindaci della Locride.

La riunione è stata presieduta da Surace (Responsabile della Protezione Civile Prefettura), per l’Anas è intervenuto Moladori (Capo Compartimento Anas Calabria). Presenti anche i rappresentanti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, i rappresentanti della Protezione Civile Regionale e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

Il Responsabile Anas ha evidenziato che, essendo pervenuto dalla Direzione Nazionale Anas il decreto di finanziamento degli interventi per 6 milioni e 300mila euro, ha effettuato la consegna dei lavori per l’adeguamento del manto stradale e messa in sicurezza del percorso alternativo che si snoda all'interno del territorio di Caulonia (SS.PP 88 e 89) che saranno realizzati entro 20 giorni. Ha assicurato che i lavori per la costruzione di un nuovo ponte inizieranno nei primi giorni di novembre, e ha confermato il progetto per la costruzione del percorso alternativo adiacente il Ponte “Guado”, capace di assicurare il doppio senso di circolazione anche per i mezzi pesanti il cui progetto è stato già presentato per i necessari nulla-osta all’Autorità di Bacino della Regione.

Entro gennaio è previsto l’avvio in esercizio del guado che dovrà totalmente ovviare le attuali limitazioni del traffico. I Sindaci, nel prendere atto di tale quadro operativo, hanno rinnovato ad ANAS e agli altri organi interessati per il rilascio dei pareri, le motivate premure affinchè si rispettino al massimo i tempi ora annunciati. Si profila, pertanto, un quadro ormai completo di interventi che dovrebbero portare, nei tempi programmati, alla definitiva soluzione del problema ed alla ricostruzione del Ponte.