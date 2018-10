ONA: al via il corso sulla gestione dello sportello amianto

L'ONA Cosenza, nell'ambito delle sue numerose attività di prevenzione primaria del rischio amianto, ha inteso attivare un corso di formazione gratuito denominato "GESTIONE SPORTELLO AMIANTO" destinato ai propri associati e finalizzato ad acquisire le necessarie competenze che tale attività richiede.

Come è noto moltissime sono le attività che dal novembre 2011 (anno di costituzione dell'ONA Cosenza) l'Associazione ha messo in campo: convegni, educazione ambientale nelle scuole, percorsi formativi, incontri con i cittadini, ecc.. oltre che ad intraprendere rapporti con molti comuni finalizzati a realizzare forme sinergiche, in regime di sussidiarietà, per adempiere alle disposizioni della Legge Regionale sull'amianto (n°14/2011) tra le quali vi è l'obbligo del censimento dei manufatti in cemento amianto e l'apertura dello sportello amianto.

Il corso, unico in Calabria nel suo genere, si svolgerà presso la Cittadella del Volontariato, Via degli Stadi - Cosenza nei giorni 16, 19 e 23 ottobre 2018, dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Tra i docenti, oltre al Coordinatore Provinciale ONA ing. Giuseppe Infusini ed al Commissario Regionale ONA geol. Beniamino Falvo, figurano la dott.ssa Carmela Cortese (Direttore U.O.C. SPISAL ASP Cosenza) e geol. Alessandra Spadafora (C.G.A. ArpaCal Cosenza).

Il corso sarà inaugurato dalla dottoressa Teresa Oranges Direttore del Centro Geologia e Amianto ArpaCal, all'uopo delegata a rappresentare l'Agenzia dal Commissario Straordinario Maria Francesca Gatto.