Rilancio aeroporto e nuove rotte. ‘Crotone vuole volare’ ringrazia gli intermediari

“All'indomani della conferenza stampa di presentazione dei risultati ottenuti da Sacal nella gestione degli aeroporti calabresi, noi Crotonesi, prendiamo atto del grande lavoro svolto dalla Società capofila che annuncia l'aumento del traffico internazionale, soprattutto nel periodo estivo, e l'implementazione di rotte e nuove sinergie con altri vettori su Lamezia Terme”.

Ad asserirlo è il Comitato ‘Crotone vuole volare’ che commenta l’istituzione “per Reggio Calabria di quattro voli nazionali giornalieri, tre per Roma ed uno per Milano, con graduale riassunzione degli ex dipendenti (circa 50 unità) e la possibilità di avere anche sull'aeroporto dello stretto, per la prossima stagione estiva, anche il vettore Low cost, Ryanair, e l'avvio di altre iniziative con altre compagnie. Per Crotone concretamente, registriamo la mancata chiusura invernale, un volo quadri settimanale per Bergamo. Altri voli, magari per Roma da avere già quest'inverno”? Inoltre c'è l'impegno futuro, dal primo aprile di attivare un volo giornaliero per Bergamo, un altro, la cui frequenza non è nemmeno precisata, per Bologna, ed un collegamento internazionale con un territorio che conta numerosi nostri conterranei, Germania o Polonia non è dato sapere, men che meno la frequenza di tali, supposti, voli”.

“A ben intendere ciò che è stato divulgato non v'è chi non veda l'assoluta mancanza di equità nell'azione di rilancio, da parte di Sacal, con la chiara complicità della regione, nei confronti del nostro aeroporto e delle comunità ionico-crotonesi, che benché siano e restino quelle più deboli, periferiche e meno dotate di infrastrutture, rispetto ai territori di Lamezia e Reggio Calabria, sono tenute a contribuire alle spese di mantenimento in esercizio dell'infrastruttura, e secondo noi – avanza la nota - contribuiranno anche per altri costi che magari riguarderanno anche incentivi alle compagnie”.

“Non possiamo – riporta il direttivo - che ringraziare per il loro straordinario lavoro, in primis il governo nazionale, sul quale avevamo riposto grande fiducia, che, per bocca della portavoce Dieni, ci fa sapere che è merito del governo attuale se si sono raggiunti tali eccezionali risultati. Ringraziamenti giungano ai numerosi parlamentari calabresi dell'opposizione e al presidente Oliverio. Per finire un ringraziamento particolare giunga al presidente della Sacal, De Felice”.