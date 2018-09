I presidenti di CONI e Fic a confronto per alimentare lo sport nella Regione

Il Presidente del C.R. CONI Calabria Maurizio Condipodero continua il suo progetto per alimentare lo sport nella nostra Regione, ascoltando la voce delle Federazioni Sportive calabresi per programmare in sinergia.

Lunedì scorso, 10 Settembre, la Federazione Italiana Canottaggio presieduta da Domenico Pugliatti, è stata accolta nel salone del Comitato dal Presidente Condipodero e dal Segretario Regionale Walter Malacrino.

Un momento fondamentale per comprendere le criticità e i punti di forza della Federazione, in vista dell’evento unico in Italia portato avanti dal Presidente Condipodero, con i “tre giorni di raduno dello Sport”, a Cosenza dal 26 al 28 Ottobre 2018.

Sarà quella l’ulteriore occasione di ascolto, fondamentale in termini programmatici, al fine di infittire ancor più il legame con le Federazioni Sportive e sinergicamente tracciare una linea comune, consolidando il buon operato e affrontando da vera squadra coesa le difficoltà.

Il Presidente Pugliatti, manifestando la necessità della Federazione di vedersi agevolare il più possibile l’accesso alle aree consentite per lo svolgimento delle attività sul mare è pronto a sposare le iniziative del CONI Calabria, lungimirante e propositivo. Sono innovative, infatti, le proposte del Presidente Condipodero che vorrebbe portare la Federazione Italiana Canottaggio sulla Diga del Menta per una serie di attività nel rispetto dell’ambiente, rimodulare l’accesso alle palestre per le attività federali indoor e rivivere in termini di progettualità la “Casa del Canottaggio” a Lorica.

Il Presidente FIC Domenico Pugliatti ha, inoltre, sottolineato l’importanza di iniziative come quella dei tre giorni a Cosenza che potrebbero rappresentare un modello da esportare in tutta Italia.