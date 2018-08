Mendicino, alla III giornata di Radicamenti arrivano Roy Paci e gli Aretuska

La terza giornata di Radicamenti, mercoledì 29 agosto, vede continuare, nelle piazzette del centro storico, i corsi, gratuiti, di strumenti e danze tradizionali. Poi spazio alle grande musica che vedrà, alle 21 in piazza Municipio, proprio l'esibizione di uno dei docenti dei corsi Francesco Loccisano, maestro di chitarra battente. Alle 22.30 in piazza Duomo toccherà poi a Roy Paci e gli Aretuska. Il sodalizio musicale è di orientamento ska e jazz ed è composto da musicisti con diverse esperienze musicali.

Il gruppo si è formato a Siracusa, nel 1998, soprattutto per opera del trombettista e frontman augustano Roy Paci, proponendo dapprima un repertorio totalmente strumentale composto cover di gruppi storici della scena ska e rocksteady affiancate ai più conosciuti standard jazz per poi realizzare nuove produzioni. Dopo l'esibizione di Roy Paci & Aretuska, appuntamento al Parco fluviale con gli Svapurati per il Dopo festival.

Radicamenti – Festa della seta viene realizzata dall'amministrazione comunale di Mendicino, guidata dal sindaco Antonio Palermo, con il musicista Checco Pallone nelle vesti di direttore artistico. La prima giornata del festival, lunedì 27 agosto, ha visto la partecipazione di tantissime persone che hanno apprezzato l'esibizione, in piazza Municipio, dei Quartaumentata seguito dal Dopo festival con i Behike Moro. La giornata si è aperta con l'inizio dei corsi di Strumenti e tradizioni popolari ed è proseguita con il primo dibattito di “Il Sud alla riscossa (?)” e che per tema ha avuto “La seta da antica tradizione a occasione di sviluppo e occupazione” dove sono stati premiati il maestro orafo e Gustavo Ascione di San Leucio.