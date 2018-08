“Fantastica Fiera del Gioco e del Fumetto”: seconda edizione a Reggio

La seconda edizione dell'evento fumettistico più atteso della Città è alle porte, in una nuova location. Dal 31 agosto al 2 settembre 2018, “Fantastica Fiera del Gioco e del Fumetto” sarà ospite del Lido Comunale Zerbi di Reggio Calabria. Uno dei "luoghi" più amati, che lo staff dell'associazione Voyager ha ritenuto più consono alle molteplici attività da offrire.

Il Lido si propone infatti, come "ambientazione climatica", decisamente più interessante, facilmente raggiungibile e nel cuore della movida reggina.

Anche quest'anno un ricco programma, con ospiti importanti, mostre, presentazioni, conferenze e giochi.

Per l'area fumetti e illustrazioni, solo per citarne alcuni: Lelio Bonaccorso che con “Salvezza” ci racconterà la sua esperienza a bordo dell'Aquarius; Vincenzo Filosa con la sua seconda opera “Figlio unico” che assieme a Paolo La Marca presenteranno la nuova collana manga della Coconino Press Doku; Giorgio Pontrelli autore Bonelli e Tunuè con Voci nell'ombra (Tunuè); la bravissima Grazia La Padula con Echi invisibili (Tunuè); Umberto Giampà (Shockdom ); Dick and Cok (No lands comics); Gaspare Orrico (Crazy Monk Ink). Gli autori della locandina Marianovella Sinicropi e Manuel Giuffrè con “Miranda, principe azzuro? No grazie (dentiblu)”; Federico Pugliese; Pasquale Ferrara, Angela Sancono; e poi ancora Vincenzo Giordano (NPE); Marco Presentino con il “buio su Roma” (collettivo Blackboard); Andrea Ielo col suo libro aequilibrium; Vincenzo Cuzzola grafico (Raven Travel Studios) insieme a Andre Francavilla programmatore (poison dagger software) presenteranno i loro videogiochi Casto of the seven, Godsends, Fantasy newtwork (Raven Travel) e Two side of hell (poison dagger).

Ospiti le case editrici con i loro autori: A.C. press; Lavieri; Green Moon.

Grande spazio dedicato all'area videogiochi e a quella ludica grazie alla collaborazione ormai consolidata con i Cavalieri di Enotria e l'Associazione Role & Roll che ci accompagneranno in tutti e tre giorni con giochi da tavolo, di ruolo, di carte e quant'altro. Sarà allestita una bellissima area medievale con rievocazioni, tornei e scontri a cura di Comites normannorum. Ovviamente tutto sarà arricchito da concerti, giochi, esibizioni e l'immancabile gara cosplay.

Ma queste sono solo alcune anticipazioni, il ricco cartellone si arricchisce ogni giorno di più. Anche questa volta “Fantastica”, il cui scopo principale è la diffusione del fumetto, è un evento voluto e patrocinato dall'Amministrazione Comunale e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.