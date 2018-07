Tutto pronto per la III edizione di “Suoni” festival etno jazz

Ricco il programma di sabato di “Suoni” Festival Etno Jazz XIII edizione, evento organizzato dalla Pro loco cittadina in corso di svolgimento a Castrovillari. Si parte all’alba con il tributo a Luigi Le Voci con “ Suoni dell’Alba”. Nell’Arena del Castello Aragonese; il sorgere del sole sarà accompagnato dalla musica, in un palcoscenico unico affacciato su un orizzonte mozzafiato. Mario Chiodi, alla batteria, Rodolfo Capoderosa alla chitarra acustica, Renato Palmieri al contrabbasso e Davide Paternostro al sassofono, in una parola “Joy Jazz Quartet”, una formazione non “stagionata” ma sobria e preparata, quattro generazioni, quattro caratteri, quattro vissuti diversi che si sono intrecciati e che renderanno magico il sorgere del sole. Alla sera nel chiostro del proto convento francescano, con inizio alle 21 sarà la volta di “Tocatango”di e con Christian Gaudenti e Camillo Maffia.

Il primo è un musicista calabrese figlio di un argentino (di origine italiana) che nato a Buenos Aires, dopo diversi anni viene a vivere in Italia, in Calabria a Castrovillari. Christian, suo figlio, eredita la passione per il tango, la musica e le storie di emigrazione. Camillo Maffia, Maestro fisarmonicista, accomunati dalla passione e dall'eleganza di questa musica, espressione di tante culture e tradizioni, che è il tango argentino, saranno interpreti di questa penultima serata di “Suoni”. A seguire il Forty “Summer Tour 2018” con Fabrizio Sotti vero stilista di chitarre. Con lui il bassista Peter Slav, originario della Bulgaria, che aggiunge un background europeo classico, e il batterista di origini cubane Francisco Mela, che porta un innato senso dello swing ritmato.