XV Giornata Nazionale dello sport: i saluti della Regione Calabria

"In qualità di consigliere delegato allo sport ho partecipato, insieme al Sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e all’Assessore allo sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella, alla XV Giornata Nazionale dello Sport a Reggio Calabria. Una festa per tutto lo sport calabrese grazie allo splendido lavoro dei comitati Regionali CONI, le FSN, DSA, EPS, AB e le Istituzioni Locali, che ha invaso Catanzaro, Soverato, Paola, Crotone, Cirò Marina, Cittanova, Locri, Vibo Valentia e naturalmente la nostra Città sullo Stretto, Reggio Calabria.

- È quanto scrive in una nota stampa Giovanni Nucera, Capogruppo “La Sinistra”, Consigliere regionale delegato sport, politiche giovanili, associazionismo e volontariato -

Voglio ringraziare in particolare il Presidente Regionale Coni Maurizio Condipodero per l’importante lavoro di raccordo con tutte le realtà sportive calabresi e il Governatore della Regione Calabria Mario Oliverio per aver scommesso in questi ultimi anni sullo sport in Calabria, grazie al quale possiamo affermare di avere una programmazione importante per il triennio 2018/2020.

Oggi, dopo tanti anni di oblio, lo sport in Calabria è tornato ad essere un fattore di sviluppo non solo sociale ma anche economico. Lo sport è nuovamente protagonista dell’agenda politica grazie ai nuovi bandi della Regione Calabria, che consentiranno finalmente di intervenire sull’impiantistica sportiva, offrendo così spazi sicuri per lo sport e assicurando alle società sportive mutui agevolati garantiti dalla Regione.

Ma non solo. Oggi grazie alla Commissione Regionale sullo sport possiamo contare su un’interlocuzione efficace tra le oltre 4.000 associazioni sportive riconosciute dal Coni ed affiliate alle federazioni, enti di promozione e discipline sportive associate e Istituzioni, per fa sì che le misure e gli interventi sullo sport possano trovare sempre maggiore incisività in relazione alle esigenze del territorio."