Torneo Regionale Karate: AKC porta a casa 2 ori, un argento ed un bronzo

La settimana scorsa nella domenica del 20 maggio a San Mango d’Aquino presso il Palazzetto dello Sport si è svolto il Torneo Calabria Esordienti (12/13 anni) manifestazione regionale agonistica destinata ai giovanissimi karateka calabresi.

In questa Occasione l’ASD Accademia Karate Crotone impegnata in contemporanea alla finale Nazionale Master in Liguria, non ha voluto essere assente a questa competizione inviando pertanto 5 atleti della categoria per saggiare le qualità tecnico atletiche fin qui emerse ed assistere anche alle prove di Emanuel Lo Iacono in corsa per la qualifica di Ufficiale di Gara.

Ad accompagnare il giovane team formato dagli Esordienti Salvatore Valente, Leandro Zannino, Antonio Oliverio, Annalisa Ravatti, Desire Lumare e dai ragazzi Giuseppe Illibato, Rocco Petrilli e Vito Campobasso, ci sono stati i Coach Orlando zannino e Pasquale Gaetano guidati dal Tecnico Angelo Arditi. Bella ed intensa gara che ha visto l’AKC guadagnare 2 Ori con Desire Lumare e Salvatore valente, due Argenti con i bravi Annalisa Ravatti ed Antonio Oliverio ed 1 Bronzo con Leandro Zannino.

Buona anche la performance dimostrata dalla classe “Ragazzi”(10/11 anni) dove Vito Campobasso insieme a Rocco Petrilli e Giuseppe Illibato hanno effettuato una bella dimostrazione. Grazie alla “Kinesis Fit” ed ai genitori che hanno sostenuto pazientemente i giovani Atleti e complimenti soprattutto ai Tecnici coinvolti che hanno collaborato con il gruppo arbitrale affinché la manifestazione si svolgesse nel migliore dei modi.