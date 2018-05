Karate: atleta della Martial Kroton Ryu al 92° seminario nazionale

Grande soddisfazione per l’atleta Domenico Liguori, appartenente alla scuola di Karate Crotonese Asd Martial Kroton Ryu, il quale è stato convocato al 92° Seminario Nazionale di Kumite di Ostia Lido - Roma, presso il Centro Olimpico “Matteo Pellicone" dal 6 al 8 maggio. Questa importante convocazione per Domenico è arrivata grazie al prestigioso risultato nazionale, 3° posto e medaglia di Bronzo nella categoria di peso 68 kg, conseguito al 33° Campionato Italiano Kumite Juniores svoltosi nel trascorso mese di marzo.

La selezione per la partecipazione a questo seminario è stata fatta dalla Direzione Tecnica della Commissione Nazionale Giovanile Karate Fijlkam. Liguori 16 anni, frequenta il 2° anno dell’indirizzo Elettronico dell'I.I.S. "G. Donegani " di Crotone. Domenica 6 il giovane Karateka della Martial, accompagnato da un suo genitore e dal maestro Francesco Bellino, si è presentato presso l’imponente struttura del Centro Olimpico di Ostia Lido. Sono stati 3 giorni di intenso lavoro, dichiara l’atleta Pitagorico, nei quali ho avuto l’opportunità di allenarmi con tanti ragazzi della mia età e qualche anno in più (16 -18 anni), tra i quali tanti campioni nazionali ed internazionali, titolari della squadra nazionale Giovanile, che mi hanno entusiasmato e rinvigorito la passione per questa disciplina sportiva.

Gli allenamenti, sotto la vigile presenza del presidente CNAG Cinzia Colaiacono, sono stati svolti dai tecnici federali Portoghese, Rainoldi, Torre, Berrettoni, Ciotti, Costa, Maurino e del preparatore atletico Narciso. Tre giorni di full immersion”, iniziato alle 15.00 di domenica e concluso dopo l’allenamento della mattinata di martedi, per questo primo approccio con i tecnici nazionali al quale sicuramente ne seguiranno altri durante la stagione agonistica per far crescere i giovani talenti.