L’Olympic Rossanese vince lo spareggio play-off e vola nel campionato di eccellenza

Olympic Rossanese

L'Olympic Rossanese vince lo spareggio play-off con la Bovalinese (3-1), sul campo neutro di Isola Capo Rizzuto nel pomeriggio di domenica 20 maggio, ed approda, meritatamente, nel Campionato di Eccellenza regionale.

La vittoria è arrivata grazie alle reti siglate da Mirabelli, Scalese e Zangaro. Una partita molto tirata che si è sbloccata durante i tempi supplementari, dopo che nei 90′ minuti regolamentari di gioco erano terminati sul punteggio di parità (1-1), facendo esplodere la gioia dei tanti tifosi di fede rossoblu presenti sugli spalti ad incitare la quadra di mister Vincenzo Pacino. La squadra, dopo aver festeggiato la vittoria sul campo di Isola capo Rizzuto, è stata accolta nella città di Rossano con caroselli d'auto fino a tarda sera. L'Olympic Rossanese e Corigliano, nella prossima stagione calcistica 2018-2019, si affronteranno nel torneo di Eccellenza regionale.

I tifosi, intanto, sognano in grande e con l'auspicio che si possa fare, visto e considerato la fusione tra i due importanti comuni dello jonio cosentino, un'unica squadra per puntare in alto con un programma ambizioso, coinvolgendo i tanti imprenditori del territorio, in modo tale da raggiungere, in termini di due anni, l'obiettivo della serie C (oggi Lega Pro). Grande gioia, inoltre, è stata manifestata dal patron Piero Acri che ha dichiarato: "facciamo una fusione ed una grande squadra per salire, fin da subito, in serie D". E' stata una gran bella giornata di sport, in campo e sugli spalti, tra due società e tifoserie che hanno dimostrato grande maturità.

Soddisfatto, in modo particolare, mister Pacino per l'importante obiettivo raggiunto ed ha ringraziato i suoi calciatori per l'impegno messo in campo durante tutto il torneo di Promozione calabrese. Questi sono: Francesco Ramunno, Francesco Curatelo, Francesco Granata, Lorenzo Mirabelli, Antonio Russo, Vito Zangaro, Davide Faraco, Luigi Visciglia, Francesco Villella, Antonio Scalese, Domenico Morfò, Vincenzo Catalano, Gennaro Conte, Domenico Tramontana, Luca De Giacomo, Francesco Gallo, Daniele Morrone, Giuseppe Mollo, Giovanni De Giacomo, Massimo Salandria e Cristian Morrone. Una vittoria condivisa con l'intera dirigenza e, soprattutto, con i tanti tifosi, fra questi "La Brigata Bizantina", con festeggiamenti fino a tarda serata.