Calcio a 5. Torneo regionale: Calabria batte il Molise e va in semifinale

È Minnella che a Gubbio apre le danze al 2’ con un tiro all’angolino dopo essersi liberato abilmente di un avversario con una bella finta. Al 6’ ci prova De Cario ma La Vecchia dice no. All’11’ il pari del Molise: capitan Colacrai che è lesto ad insaccare sul secondo palo un tiro di Triglia.

Un minuto dopo il nuovo vantaggio della Calabria con Giampà che di testa finalizza uno schema da calcio d’angolo. Qualche secondo dopo è il 3-1: capitan Monterosso triangola con Minnella ed a tu per tu con La Vecchia trova l’angolo giusto. Il Molise accorcia al 16’ con Porcari ben assistito da Colacrai.

Sul finire della prima frazione di gioco è Martinis a salire in cattedra dicendo due volte no ai tentativi avversari. La ripresa si apre con il De Cario show: il forte esterno al 2’ mette dentro di prepotenza una corta respinta di La Vecchia ed al 6’ dribbla due avversari e lascia partire un destro che si insacca all’angolino.

Sul 5-2 i ragazzi mollano un po’ la presa ed esce fuori il Molise con il quinto di movimento. Al 15’ il solito Colacrai porta a tre le marcature per i suoi ribattendo in rete un tiro di Zaccaria respinto dal palo. La pressione molisana si fa sempre più insistente negli ultimi minuti prima con Gallo, portiere di movimento, che da buona posizione tira alto e poi con il palo di Porcari su un errore in uscita di De Cario.

Purtroppo per il Molise, però, non c’è più tempo ed è la Calabria a qualificarsi alle semifinali: l’avversaria di turno la Sicilia che ha battuto la Lombardia 4-2. Si giocherà sempre al Palapaternesi di Foligno alle 17:00 con gara in diretta streaming sui canali social e sul sito ufficiali torneodelleregioni.lnd.it.