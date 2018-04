Moda Movie, ospiti della XXII edizione Addy Van Den Krommenacker e Ino Mantilla

Sarà l’olandese Addy van den Krommenacker lo stilista ospite della XXII edizione di Moda Movie, il progetto dell’associazione Creazione e Immagine che premia il talento nella moda, nel cinema e nell’arte, sempre più di respiro internazionale.

A circa due mesi dall’Evento Moda che incoronerà il vincitore del premio Moda Movie 2018, arrivano le conferme riguardo gli ospiti che saliranno sul palcoscenico del Teatro “A. Rendano” nella serata conclusiva del 12 giugno e la presenza di van den Krommenacker aggiunge prestigio ad una kermesse che da ben 22 anni porta a Cosenza personalità di spicco della moda e del cinema per i numerosi appuntamenti che fanno da corollario al concorso per fashion designer e che si articoleranno nei giorni dal 4 al 12 giugno.

Addy van den Krommenacker, nello specifico, è conosciuto in tutto il mondo da quando, nel 2001, ha lanciato la sua prima collezione. Particolarmente apprezzato dalle celebrità, i suoi abiti hanno sfilato alle cerimonie degli Oscar e in occasioni di celebrazioni pubbliche e feste internazionali.

È Cavaliere dell’Ordine di Orange-Nassau, onorificenza assegnatagli dalla Regina Beatrice dei Paesi Bassi nel 2011 come riconoscimento per il suo straordinario lavoro nella moda, ed è stato insignito dalla prestigiosa Camera della Moda di Lugano. A Moda Movie porterà i capi della collezione Primavera-Estate 2018.

Un altro nome illustre del fashion world presente a questa edizione di Moda Movie è quello della modella colombiana Ino Mantilla, oggi affermata manager. Ha iniziato il suo percorso professionale a Roma, dopo aver frequentato la celebre scuola di John Casablancas, e ha sfilato per le sorelle Fontana, per Gianfranco Ferrè, Valentino, Gattinoni, Balestra, Sarli ed Egon von Furstemberg.

Ha debuttato nel cinema e lavorato con Gigi Proietti, Carlo Verdone ed Enrico Montesano, ma la sua grande passione per la moda l’ha portata a fondare una propria accademia in America Latina, dove insegna l’eleganza e l’armonia del corpo. Si adopera per promuovere il Made in Italy in Colombia e far conoscere i designer latino-americani in Italia. A Moda Movie Mantilla riceverà il premio Special Award 2018.