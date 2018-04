Basket: Stingers, sesta vittoria consecutiva nel campionato CSI Free

La Stingers prosegue il suo lungo periodo positivo. 65 a 44 il punteggio finale a favore dei gialloneri nel big match della prima di ritorno del campionato Free del CSI. Inarrestabile la marcia di Catalano e compagni che riescono a vincere contro la Facciamolo, squadra fino al momento imbattuta. Partono subito forte i padroni di casa facendo capire ai loro avversari che non sarà una partita facile. Romano (16) dimostra subito di essere in partita e si fa trovare pronto con buone percentuali al tiro sia dalla lunga che in penetrazione.

Fiorentino (7) recupera ogni palla che passa dalle sue parti, Geraci (2) difende il canestro a suon di stoppate. Si capisce subito che non è la partita dei singoli, ma piuttosto è la squadra a giocare bene, malgrado alcune dimenticanze difensive che a sprazzi, permettono agli avversari di riavvicinarsi come punteggio. Nel primo quarto i “pungiglioni” piazzano una difesa attenta a uomo riuscendo a controllare il risultato con tranquillità. Nel secondo quarto, però si verificano dei preoccupanti momenti di amnesia difensiva che permettono agli avversi di rimontare grazie ai tiri da tre punti di Labate (19) il migliore della squadra ospite.

Per il terzo quarto, la Stingers rientra dallo spogliatoio più determinata e più attenta. Coach Casile alterna moduli difensivi e trova continuità in attacco con buona circolazione di palla. Manzini (15) si fa vedere di più e Attinà (4) lavora bene in regia. Lo stacco tra le due squadre inizia a crescere e la Stingers continua a maturare sempre di più un vantaggio che le dà una certa tranquillità.

L’ultimo quarto è sotto il segno dei gialloneri che continuano ad allungare contro una Facciamolo ormai demoralizzata dallo scarto, ma che continua a provarci nonostante avverta sempre più l’avvicinarsi di una probabile sconfitta. La Stingers non va mai in affanno, la partita si chiude persino con la tripla di Schiavone (11), pivot con il vizio del tiro dalla lunga, e una passarella per i vari componenti della squadra di casa.

Da segnalare, ancora i dieci uomini andati a segno su dodici a referto per la Stingers, segno di un’ottima compattezza di squadra. Gialloneri quindi alla loro sesta vittoria consecutiva contro i primi in classifica della Facciamolo.

Stingers: Romano 16, Fiorentino 7, Manzini 15, Schiavone 11, Campolo 2, Attinà 4, Votano 3, Geraci 2, Foti 3, Bagnato 2, Catalano, Passarino.

Facciamolo: Labate 19, Royd 4, Nisticò G. 4, Sorace 10, Tripodi 3, Messineo 1, Nisticò M. 3, Lopresti, Creaco, De Fazio.

Parziali: primo quarto 18-14, secondo quarto 13-10, terzo quarto 18-13, quarto quarto 16-7