Autori in Comune, appuntamento con Flora Farina e Laura Riccioli

Terzo filone tematico per “Autori in Comune” progetto promosso e realizzato dalla collaborazione tra il Comune di Crotone, Assessorato alla Cultura, e l’Associazione Culturale MediterrArte, che si propone di incrementare e valorizzare la promozione della lettura attraverso diversi incontri con importanti e qualificati autori nel panorama letterario. Il percorso sarà quello degli immigrati e del fenomeno dell'immigrazione e si comincia con Flora Farina con Laura Riccioli.

Venerdì 23 Marzo alle ore 10.00 Flora Farina con Laura Riccioli incontreranno gli alunni della scuola primaria dell'I.C. “Alcmeone” Plesso Farina presso il Museo Civico di Crotone. Alle ore 18.30 dello stesso giorno incontreranno il pubblico presso la storica Libreria Cerrelli.

Flora Farina è nata e vive a Roma. Dopo aver lavorato a lungo in teatro come aiuto regista, cambia ruolo per entrare in quello di drammaturga, da allora mette in scena testi originali con il suo gruppo di ricerca teatrale. Laura Riccioli, da venticinque anni lavora come attrice, regista e autrice teatrale, ma coltiva da sempre l'amore per il disegno e la pittura .Per otto anni, ha insegnato pittura e teatro in carcere.

Si può raccontare ai bambini e alle bambine storie di migranti che arrivano dal mare senza creare paure irrazionali e, anzi, trasmettendo un messaggio di speranza? Sì, si può anche e soprattutto se si parte da una storia vera. Ed è esattamente quello che fa il libro per bambine e bambini “Lina e il canto del mare” scritto da Flora Farina e illustrato da Laura Riccioli, a partire dalla storia di solidarietà dei comuni calabresi di Badolato e Riace.