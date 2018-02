Corricastrovillari: la squadra femminile campione regionale di cross 2018

Sporchi di fango, ma vincenti. Gli atleti della CorriCastrovillari spadroneggiano nella gara regionale di Cross 2018 qualificandosi anche per le nazionali di Gubbio in programma il giorno 11 Marzo sia con la squadra femminile che maschile.

La squadra femminile composta da Valentina Maiolino, Letizia Spingola, Janet De Jesus Luis sale sul gradino più alto del podio portando a casa il titolo di campionesse regionali di cross 2018. Seconda piazza del podio per il team maschile con Marco Barbuscio, Antonio Amodeo, Umberto Marino, Michele Spigola e Salvatore Arena. «Pur con la pioggia, il freddo ed il fango la gara ci ha visti protagoniste» hanno commentato le atlete «Oggi lo abbiamo dimostrato confermando e meritando il passaggio per i campionati italiani di Gubbio».

Ma la scia dei successi della società sportiva guidata dal presidente Gianfranco Milanese ha fatto registrare altri importanti risultati in questo fine settimana. La promessa dell'atletica cittadina, Kristel Santoro, ha conquistato il primato nella cross regionale per ragazzi. Anche il secondo posto di Alex Lagani nella categoria allievi è notevole dato che il ragazzo ha appena iniziato in questa specialità.

L’ultramaratoneta Daniela de Stefano si è imposta terza in assoluto alla 50km di Sangimignao in Toscana dimostrando di essere in forma e di meritare tutti i successi di quest’ultimo anno.

Alla mezza maratona di Barletta dedicata a Pietro Mennea gli atleti Fedele Cozza e Gennaro Napoletano hanno rappresentato i colori della società sportiva castrovillarese. Una presenza capillare dal nord al sud del Paese in tutte le competizioni di rilievo del panorama nazionale della corsa che dimostra «la capacità della squadra di voler vincere, ottenere successi, partecipare. Posso dirmi - ha chiosato il presidente Milanese - veramente soddisfatto del lavoro che si sta svolgendo anche grazie a sponsor importanti che sostengono il nostro operato».