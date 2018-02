Parise eletto presidente regionale Fidas Calabria

Antonio Parise è stato eletto presidente della federazione regionale Fidas (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue) Calabria. In poco più di un anno è riuscito a scalare tutti i vertici associativi regionali, partendo da semplice donatore e passando per la presidenza della sezione di San Marco Argentano.

Parise, under 30, risulta il più giovane presidente regionale d’Italia non solo della Fidas ma anche tra tutte le altre associazioni che si occupano di donazione sangue (Avis, Fratres, Cri). Una candidatura trasversale che ha saputo mettere d’accordo tutti i componenti dell’assemblea regionale, raccogliendo la totalità dei consensi.

Forte del lavoro svolto nella provincia di Cosenza con la nascita di diverse sezioni, diventando punto di riferimento in numerosi territori. Ha portato avanti l’importanza della collaborazione tra le associazioni e delle istituzioni locali con firme di protocolli d’intesa.

Si è fatto promotore inoltre, di svariati screening gratuiti per la popolazione, convegni informativi, eventi sportivi e di gameplay. Con il suo stile associativo “palmo dopo palmo”, ha portato avanti l’importanza di conoscere ed arrivare in qualsiasi punto della regione Calabria per dare supporto e sostegno alle federate ed alle sezioni.