Autori in Comune, protagonista la scrittrice Carola Susani

Venerdì 23 febbraio, alle 18.30, per il ciclo di appuntamenti “Autori in Comune” promosso dall'Assessorato alla Cultura con l'associazione MeditterrArte, la scrittrice Carola Susani incontrerà i lettori nella storica Libreria Cerrelli di Crotone per raccontare la storia di Ulisse, partendo dalla sua recente trasposizione dell’Odissea di Omero, illustrata da Lucia Scuderi e pubblicata nella collana di narrativa per ragazzi La nuova frontier Junior.

Ad accompagnare Carola Susani durante la chiacchierata con i lettori, ci saranno Giovanna Ripolo e Federico Cerminara, con la preziosa partecipazione del cantautore Pompilio Turtoro, noto musicista crotonese e autore di alcuni testi dei Nomadi.

La presentazione del libro di Carola Susani, dedicato alle avventure di Ulisse, rientra nel secondo filone tematico del progetto Autori in Comune, che traccia un percorso nella mitologia greca e latina, e avrà un seguito ideale sabato 24 febbraio alle 10, quando Carola Susani incontrerà gli studenti dell’Istituto Comprensivo M. G. Cutulli presso il Museo Civico di Crotone per intraprendere un nuovo viaggio dedicato all’approfondimento dei miti romani. Il progetto Autori in Comune nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura del Comune di Crotone e l’Associazione Culturale MediterrArte, e intende valorizzare la promozione della lettura proponendo incontri con importanti e qualificati autori del panorama letterario nazionale.

Carola Susani è nata a Marostica (Vicenza) nel 1965. Dopo aver vissuto molti anni in Sicilia si stabilisce a Roma, dove si laurea e inizia la propria attività di scrittrice, diventando nell’arco di un decennio una delle autrici più apprezzate del panorama nazionale. Il suo esordio arriva nel 1995 con “Il libro di Teresa”, pubblicato dalla casa editrice Giunti. Per Feltrinelli pubblica “La terra dei dinosauri” (1998) e i romanzi per ragazzi “Il licantropo” (2002) e “Cola Pesce” (2004).

Redattrice di “Nuovi Argomenti”, storica rivista letteraria per anni diretta da Enzo Siciliano, nel 2006 pubblica per minimum fax la raccolta di racconti “Pecore vive”, molto apprezzata da pubblico e critica e selezionata al Premio Strega 2007. Per Laterza arriva nel 2008, nella collana Contromano, “L’infanzia è un terremoto”, a sfondo largamente autobiografico; due anni dopo, pubblica con Feltrinelli “Mamma o non mamma”, scritto con Elena Stancanelli.

Nel marzo del 2012, minimum fax pubblica il romanzo “Eravamo bambini abbastanza”, subito apprezzato dalla critica nazionale e considerato uno dei lavori più interessanti dell’anno: una favola nera a metà strada tra una storia di formazione e un percorso esistenziale.