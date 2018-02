Roccella, Francesco Loccisano e la sua storia artistica in concerto

Tre album, un metodo codificato tutto suo, collaborazioni d’eccellenza e innumerevoli partecipazioni a festival internazionali. Lui e la sua magica chitarra battente: tutta in un imperdibile live, la straordinaria storia artistica di Francesco Loccisano, sabato 24 febbraio si esibirà alle 22 nello scenario della Cascina di Roccella Ionica.

Lo storico locale della costa ionica, simbolo di gusto e ospitalità, all’insegna dello slogan “La Cascina in musica”, in collaborazione con l’associazione culturale “Battente italiana”, ha scelto di promuovere uno spettacolo unico, con Loccisano protagonista, insieme a Tonino Palamara (batteria e percussioni) e Nicola Scagliozzi (contrabbasso).

Un evento che sarà documentato con una video-produzione, curata da Aldo Albanese, in cui, alla fine, sarà protagonista anche il pubblico presente. Dagli inizi ai palcoscenici internazionali, l’appassionante viaggio nella musica di Francesco Loccisano per un live che diviene film in una location straordinaria come le sale de “La cascina”.