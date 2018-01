l’Istituto Bianco di Sersale ospite della volley Soverato

Nella scorsa serata, laddove più di trenta studenti dell’Istituto comprensivo "G.Bianco" di Sersale sono stati ospiti della Volley Soverato, e del suo Presidente Antonio Matozzo, durante la terza giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile. Promotore della giornata e dell'evento è stato nuovamente il professore di Scienze Motorie Sonny Barbuto che coadiuvato dal sempre dinamico Dirigente scolastico Roberto Caroleo è riuscito a coinvolgere i tanti discenti che hanno vissuto da spettatori alla performance agonistica delle ragazze del coach Barbieri, impegnate nel match casalingo contro il Givova Baronissi (Sa).

Si è trascorso un pomeriggio all'insegna dello sport e dell'aggregazione sociale: la gara, giocata al "Palascoppa" di Soverato ,dinanzi a quasi mille spettatori, è stata apprezzabile sul piano tecnico ed ha visto trionfare le biancorosse locali al tie break finale: soprattutto importante dal punto di vista inclusivo ed in termini di aggregazione sociale è' stata invece la partecipazione dei ragazzi, prima sul pullman che li ha fatti arrivare nella cittadina jonica, poi sugli spalti come supporters del Soverato ed infine come "amici" delle atlete di casa che sono state moto disponibili a fare moltissime foto con tutti gli alunni presenti della scuola media di Sersale.

La serata è terminata con una "rimpatriata" dinanzi ad un gelato in un noto locale catanzarese. La divertente compagnia è stata allietata come sempre dalle note di chitarra del giovane Mauro Perri frequentante la I A e della giovane Carlotta Sacco della 2B che hanno dato prova delle loro abilità musicali. Il Dirigente Roberto Caroleo sempre pronto ed aperto a queste manifestazioni ha trovato conforto ancora di più in un corpo docenti pronto a tutto pur di far risuonare positivamente il nome dell'Istituto comprensivo della cittadina della presila catanzarese e si augura che successive manifestazioni di questo genere (si preannuncia quanto prima una visione dal vivo di una partita di basket di serie B maschile ed una di calcio ad 11 di serie A) possano trovare riscontro positivo in molti altri ragazzi che per svariati motivi non hanno potuto partecipare a questa seconda giornata all'insegna dello sport. La scuola non è solo libri e didattica..la scuola è soprattutto inclusione, competenze ed empatia..perchè senza empatia non c'è apprendimento.