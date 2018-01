Volley. Praia amara per la Kratos Bisignano, sconfitta per 3-0

Praia amara per la Kratos Bisignano, sconfitta per 3-0 nel match arbitrato dal duo composto da Anna Papa e Giusy Gesualdi.

Il Praia ha conquistato i tre punti dopo aver vinto i primi due set sul punteggio di 25-15, mentre all’ultimo parziale si è imposta solamente nelle ultime battute sul 27-25: la capolista, almeno nel terzo set, ha sofferto contro una squadra bisignanese composta da tanti giovani, imponendosi con l’esperienza.

Continua il momento non facile per i cratensi che devono prossimamente recuperare terreno in campionato, ben sapendo come in questo momento bisogna solo stringere i denti, visto le numerose defezioni.

Un plauso, in questo momento, va fatto a quei giovanissimi impegnati come Barex, Grosso e Amodio, sedicenni che mostrano una grande volontà e amore per la pallavolo.

Lo sa bene anche il ds Massimo De Marco, che si è espresso dopo il match:

«Bravi tutti i ragazzi, compresi quelli che nonostante tutto giocano di meno. Stiamo avendo qualche difficoltà nell’allenarci, ma noi sappiamo di avere un ottimo coach come Renato Amodio, che sta cercando di dare tranquillità all’ambiente, cercando anche qualche soluzione in questo momento non facilissimo».

De Marco ha confermato che la rosa sarà ampliata:

«La società da parte sua è vigile e attenta su ciò che succede, sta cercando qualche rinforzo per continuare la stagione e in settimana potrebbero unirsi due elementi utili. Lavoreremo duro in settimana, per preparare al meglio il prossimo match interno contro la Provolley Crotone e contiamo sul massimo apporto del pubblico di Collina Castello per tornare alla vittoria».