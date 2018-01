Viola Basket, arriva la guardia Tommaso Carnovali

Trentaquattro anni di 197 centimetri per 78 chili. Carnovali ha concluso il suo rapporto con la Remer Treviglio, squadra con la quale ha disputato la prima parte del campionato, usufruendo della propria opzione di uscita dal contratto. Per lui un accordo con i colori neroarancio sino al termine della stagione.

Carnovali in carriera ha vestito oltre alla canotta di Treviglio, per un primo periodo dal 2012 al 2015 e poi in questa prima metà di campionato, anche quella di Ferentino con la quale ha disputato due stagioni di A2. Sino ad ora per lui 5.38 punti di media a partita in 10.31 minuti di media di impiego, realizzando il proprio highscore (25 punti) proprio al PalaCalafiore contro la Viola. Il giocatore già da domani si unirà al gruppo e sarà a disposizione del coach.