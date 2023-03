Strage di migranti, a Crotone il presidente Sergio Mattarella

Sergio Mattarella

Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, renderà omaggio alle decine di vittime del tragico naufragio di domenica scorsa sulle coste del crotonese (QUI).

Il capo dello Stato sarà infatti nella città pitagorica domani per una visita definita da fonti istituzionali "in forma privata". Secondo quanto appreso, dovrebbe atterrare infatti all'eroporto Sant'Anna intorno alle 10:45 per poi spostarsi prima all'ospedale civile San Giovanni di Dio per incontrare i profughi ricoverati.

Subito dopo dovrebbe spostarsi al Palamilone, il palazzetto dello sport dove sono adagiati i feretri dei migranti deceduti, e infine dovrebbe incontrare i soccorritori che da oltre tre giorni sono impegnati senza sosta sia nella ricerca degli altri corpi ancora non restituiti dal mare che nell’assistenza ai sopravvissuti.

Come si ricorderà, appena appreso della sciagura Mattarella aveva espresso il suo dolore per questa “ennesima tragedia del Mediterraneo che non può lasciare nessuno indifferente”, ebbe a dire.

Il Capo dello Stato aveva anche sollecitato “un forte impegno della comunità internazionale per rimuovere le cause alla base dei flussi di migranti; guerre, persecuzioni, terrorismo, povertà, territori resi inospitali dal cambiamento climatico”.

Così come aveva evidenziato l’indispensabilità che l’Unione Europea assuma “finalmente in concreto la responsabilità di governare il fenomeno migratorio per sottrarlo ai trafficanti di esseri umani, impegnandosi direttamente nelle politiche migratorie, nel sostegno alla cooperazione per lo sviluppo dei paesi da cui i giovani sono costretti ad allontanarsi per mancanza di prospettive”.